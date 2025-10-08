Sakarya Büyükşehir Belediyesi, '2025 Aile Yılı' kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak adına çalışmalarına devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından '2025 Aile Yılı' kapsamında toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen 'Güçlü Aile Akademisi: Aile Konferansı Serisini' ilk oturumu gerçekleştirdi. Psikiyatrist Prof. Dr. Erol Göka'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta vatandaşlar merak ettiği soruları sorma fırsatı buldu.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve alanında uzman isimlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen 'Güçlü Aile Akademisi: Aile Konferans Serisi' başladı.

İLK KONUK PROF. DR. EROL GÖKA

Her ay birbirinden değerli uzman isimlerin vatandaşlarla buluşacağı konferanslarda, aile yapısını güçlendirmek katılımcılara önemli bilgiler aktarılacak. Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) yoğun katılımla gerçekleşirken, konferansa konuşmacı olarak Psikiyatrist Prof. Dr. Erol Göka katıldı.

'AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR'

Konferansta konuşan Psikiyatrist Prof. Dr. Erol Göka, 'Aile toplumun temelidir. Toplumun en küçük birimidir. İnsan, insan olmayı ailede öğrenir. İnsan, toplum kültürünü ailede öğrenir. Aile, yeni nesillerin topluma yararlı işler yapmasını öğretir. Gençlerimize daha net ve anlamlı şeyler söyleyelim ki ailenin önemini anlasınlar' dedi.

HER TOPLUM KENDİNE GÖRE AİLE BİÇİMİNİ GELİŞTİRİYOR

Prof. Dr. Göka, 'Tarih boyunca aile içinde neler olmuş diye baktığımızda birçok şey görüyoruz. Birçok aile yapısı var. Her toplum kendine göre aile biçimi geliştirmiş. Biz aile yılı diye hepsini mi savunuyoruz. Ya da savunduğumuz çekirdek aile mi? Bu açıdan baktığımızda ve tarih boyunca aile dedikten sonra değişmeyen tek şey mahremiyet biçimidir. Mahremiyet ilk olarak ailede öğretiliyor. Aileyi var eden en temel özelliklerde bile riskler var artık. Hafızamızın almasında güçlük çektiğimiz konular akademi de konuşuluyor. Ben bunu çok kıymetli buluyorum' şeklinde konuştu.