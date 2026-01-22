Maltepe'de bulunan General Nurettin Baransel Kışlası'na, olası deprem ve afetlerde halkın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla konteyner barınma alanı kurulması planlanıyor. Projeye ilişkin değerlendirme toplantısı Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da yaşanabilecek olası deprem ve diğer afet durumlarında vatandaşların barınma ihtiyacını hızlı şekilde karşılamak amacıyla konteyner barınma alanları kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İstanbul Valiliği'nin talimatıyla birçok ilçede başlatılan çalışmalar kapsamında, Maltepe'de kamuya ait 11,5 milyon metrekarelik General Nurettin Baransel Kışlası alanının bu amaçla değerlendirilmesi gündeme alındı.

İstanbul Valiliği ile 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Mehmetçik Afet Destek Üssü Projesi (MADÜ) kapsamında yapılması planlanan altyapı ve üstyapı hazırlıkları, Maltepe Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında ele alındı.

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yanı sıra AFAD, İSKİ, İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve AYEDAŞ gibi birçok kurumun temsilcileri katıldı.

'BU ÇALIŞMA TEK BİR KURUMUN ALTINDAN KALKABİLECEĞİ BİR İŞ DEĞİL'

Toplantıda konuşan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, afet öncesi kadar afet sonrası planlamanın da hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Baransel Kışlası'nda şimdiden hazırlık yapılmasının değerli olduğunu vurgulayan Köymen, bu büyüklükte bir çalışmanın yalnızca yerel yönetimlerin imkânlarıyla hayata geçirilemeyeceğini ifade etti.

1999 Marmara Depremi ve 6 Şubat depremlerinden çıkarılması gereken derslere dikkat çeken Köymen, konteyner kentlerin geçmişte yaşanan güvenlik ve altyapı sorunları nedeniyle işlevsiz hale geldiğini hatırlattı. Planlanan alanın uzun ömürlü ve sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan Köymen, altyapı, güvenlik ve kullanım sonrası süreçlerin baştan doğru şekilde kurgulanmasının önemine işaret etti.

Projeye ilişkin koordinasyonun netleşmesi gerektiğini ifade eden Başkan Köymen, çalışmanın yasal çerçevesinin açık şekilde belirlenmesi gerektiğini söyledi. Köymen, 'Eğer bir protokol ile çalışmanın yasal dayanakları belirlenir, kurumların nerede ne yapacakları netleşir ve bir organizasyon şeması oluşturulursa, ileride ciddi bir yaşam alanına dönüşecek bu alanla ilgili üzerimize düşen tüm çalışmaları yapmaya hazırız' dedi.

Alanla ilgili mülkiyet durumu, kurumlar arası iş bölümü, ihale süreçleri ve kamu bütçesinin kullanımına dair tüm detayların şeffaf biçimde ele alınmasının önemine dikkat çeken Köymen, sürecin tüm paydaşların ortak katkısıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının sonunda paydaş kurumların görüş, öneri ve eleştirileri not alınarak ilgili kurumlara iletilmesi ve ortak bir yol haritası oluşturulması konusunda fikir birliğine varıldı.