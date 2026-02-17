Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, Ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerini artırdı.

KONYA (İGFA) - Şehir merkezinde unlu mamul üretim ve satış noktaları, restoran ve lokantalar, fırınlar ile marketlerde kapsamlı kontroller gerçekleştiren Zabıta ekipleri, denetimlerde özellikle fiyat etiketi uygulamaları, reyon ile kasa fiyatlarının uyumu, ürünlerin son kullanım tarihleri, hijyen kuralları, saklama koşulları, gramajlar, iş yeri ruhsatları ve diğer resmi belgeleri titizlikle inceliyor.

Vatandaşların Ramazan ayı öncesinde yoğun olarak alışveriş yaptığı iş yerlerinde yapılan kontrollerde, tüketici haklarının korunmasına ve halk sağlığının gözetilmesine öncelik veriliyor. Denetimlerde kurallara aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılıyor.

Konya Büyükşehir Zabıta Ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde alışveriş yapabilmesi amacıyla Ramazan ayı boyunca denetimlere aralıksız olarak devam edecek. Vatandaşlar, karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 153 no'lu telefona bildirebilecek.