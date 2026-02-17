Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen yarışmada öğrenciler, Ramazan kültürünü ve geleneksel Türk kukla sanatını sahneye taşıdı. Ödüller, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Atalay Gürbüz tarafından takdim edildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Cep Salonu, 'Gelenekten Geleceğe Kukla Atışmaları Yarışması' ödül törenine ev sahipliği yaptı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kültürel mirası koruma ve değerler eğitimini güçlendirme amacıyla düzenlenen yarışmada öğrenciler, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma, sabır ve dayanışma gibi değerlerini kukla oyunlarıyla sahneye taşıdı.

Yarışmada, geleneksel Türk kukla sanatının önemli unsurlarından biri olan atışma kültürü, mizah, mâni ve karşılıklı konuşma üslubuyla modern yorumlarla izleyicilerle buluşturuldu. Etkinlik, aynı zamanda İstiklal Anaokulu öğrencileri için eğitsel bir deneyim olarak planlandı; minik katılımcılar, Ramazan kültürünü ve değerlerini sahnede kuklalar aracılığıyla öğrenme fırsatı buldu.

Program, açılış konuşmaları, canlı performans gösterimleri ve ödül töreninden oluştu. Yarışmada ilk üç dereceyi elde eden öğrenciler ile mansiyon ödülüne layık görülenler, Sakarya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Atalay Gürbüz tarafından ödüllendirildi.

Ödül töreninin ardından, öğrenci, öğretmen ve protokol üyeleri toplu fotoğraf çekimiyle programı tamamladı.