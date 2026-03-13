İstanbul Maltepe Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini hızlandırdı.

İSTANBUL (İGFA) - Denetimlerde fırın, pastane, kafe, restoran gibi yeme-içme yerleri hijyen başta olmak üzere fiyat, son tüketim tarihi gibi kriterler açısından incelendi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Maltepe'de denetimlere hız verildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nün müşterek çalışmasıyla ilçe genelindeki fırın, pastane, kafe, restoran gibi yeme-içme yerleri denetime tabi tutuldu.

Halk sağlığını öncelik olarak gören ekipler, işletmelerin imalathanelerine inerek vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatlı gıdalara erişimi için gerekli kontrolleri sağladı.

İNCELEME SONRASI UYARI

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan Gıda Mühendisi Burhan Kebabcı; denetimde bulunulan işletmelerin son tüketim tarihi, fiyat, gramaj, hijyen, işletme belgeleri ve ilaçlama açısından incelendiğini ve eksikleri bulunan işletmelerin uyarıldığını söyledi.