İstanbul Maltepe Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Bir Kapak Bir Umut' projesini ilçe genelinde büyüterek sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında daha önce 3 noktada bulunan plastik kapak toplama kumbaralarının sayısı eklenen yeni adreslerle birlikte toplamda 8 noktaya çıkarıldı.

İstanbul Maltepe Belediyesi, 'Bir Kapak Bir Umut' projesi ile plastik kapakların diğer atıklardan ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasını hedefliyor. Kumbaralarda biriken kapakların geri dönüşümünden elde edilen gelirle, ihtiyaç sahibi Maltepeli vatandaşlar için tekerlekli sandalye temin ediliyor.

Böylece Maltepeliler, attıkları her kapakla hem doğayı koruyor hem de engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak bir umut oluyor.

8 NOKTAYA ÇIKARILDI

Daha önce Maltepe Belediyesi Ana Binası önü, 100. Yıl Parkı ve Atık Getirme Merkezi önünde bulunan toplama noktalarına Adnan Kahveci Bulvarı / Sarıyer Market Önü, Kumkumoğlu Parkı Girişi, Barış Manço Parkı Girişi, İdealtepe 50. Yıl Parkı Girişi ve Esenkent Muhtarlık Önü de eklendi. Geleceğe temiz bir çevre bırakma vizyonuyla hareket eden Maltepe Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürecek.