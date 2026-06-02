Bursa Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi ile Lions ve Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konukevi sakinleri, düzenlenen etkinlikte meyve ve sebze fidelerini toprakla buluşturarak, hem üretmenin hem de doğayla iç içe sosyalleşmenin mutluluğunu yaşadı.

Nilüfer Belediyesi, yaşlılar için hem bedene, hem de ruha iyi gelecek bir etkinliğe imza attı. Doğayla bağ kurmak, üretmek ve paylaşmak amacıyla Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi ile Lions ve Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konukevi sakinleri, hizmet aldıkları binaların bahçelerinde fide dikimi etkinliğine katıldı.



Kendileri için hazırlanan alanlarda farklı meyve ve sebze fidelerini toprakla buluşturan katılımcılar; domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz ve hıyar fidelerini elleriyle dikerek, toprağa dokunmanın getirdiği huzuru ve dinginliği yaşadı. Dikim esnasında birbirine yardım eden, sohbet eden ve tecrübelerini paylaşan yaşlılar, son olarak fidelere can suyu vererek, keyifli bir gün geçirdi.