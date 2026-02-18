Maltepe Belediyesi, ilçenin önemli bölgelerinde kamusal alan işgallerine karşı kapsamlı denetim gerçekleştirmeye devam ediyor. Yalı Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda, yaya yollarını ve kaldırımları işgal eden unsurlar tespit edilerek kaldırıldı. Yapılan denetimle vatandaşların güvenli ve düzenli bir kent ortamında yaşaması amaçlanıyor.

Maltepe'de kamusal alan işgallerine karşı denetim yoğunlaşıyor

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Yalı Mahallesi, Rıhtım ve Fevzi Çakmak caddelerinde yürütülen çalışmalarda, yaya yollarını ve kaldırımları işgal eden unsurlar tespit edilerek kaldırıldı.

Zabıta ekipleri sabah saatlerinde belirtilen cadde ve mahallelerde incelemelere başladı. Özellikle esnaf ve araç sahipleri tarafından yapılan kaldırım işgalleri, duba, flama ve benzeri malzemelerle engellenen yaya geçişlerine odaklanıldı.

Denetim sırasında, yaya güvenliğini tehlikeye atan ve kamusal alanları kısıtlayan unsurlar toplandı. Yetkililer, bu tür işgallere karşı sıfır tolerans politikası uyguladıklarını belirterek, benzer ihlallerin tekrarlanması halinde idari para cezası ve yasal işlem başlatılacağını vurguladı.

Denetimle ilçenin genelinde ortak yaşam alanlarını daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Maltepe Belediyesi, kamusal alanların herkese ait olduğunu vurgulayarak, benzer operasyonların ilçenin diğer bölgelerinde de artarak devam edeceğini duyurdu.