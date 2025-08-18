Maltepe Belediyesi’nce geçtiğimiz dönem başlatılan ve eğitimde fırsat eşitliği adına verilen ‘Okul Arkadaşım Maltepe’ bursunun başvuruları başladı.İSTANBUL (İGFA) - Tüm öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılan dileyen Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, “Yeni bir eğitim-öğretim yılına başlarken, çocuklarımızın eşit ve nitelikli eğitim hakkına erişimini destekleyecek bir adımı yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Maltepe Belediyesi, Süreyya Paşa Vakfı iş birliğiyle öğrencilere yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde başlatılan ve 1050 öğrenciye tek seferlik 5 bin lira civarında burs verilen “Okul Arkadaşım Maltepe” projesi bu yıl da devam ediyor. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in verdiği müjdeyle bu eğitim-öğretim yılında 1000 öğrenciye 5 bin liralık destek sağlanacak.

MÜJDEYİ BAŞKAN KÖYMEN VERDİ

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Sevgili Maltepeliler, yeni bir eğitim-öğretim yılına başlarken, çocuklarımızın eşit ve nitelikli eğitim hakkına erişimini destekleyecek bir adımı yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz öğretim döneminde başlattığımız ‘Okul Arkadaşım Maltepe’ projesi ile 1050 öğrencimize 5 bin lira tutarında eğitim desteği sağlamıştık. Bu dönem de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı için, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 1000 öğrencimize tek seferlik 5.000 TL eğitim desteğimizi yeniden sunacağımızı sizlerle paylaşmak istiyorum.” dedi.