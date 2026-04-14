İstanbul'un Maltepe ilçesinde yerel belediye, 6-9 yaş arası çocuklar için ücretsiz jimnastik kurslarıyla hem sağlıklı gelişimi hem de sosyal becerileri destekliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlediği jimnastik kurslarına devam ediyor. 6-9 yaş arası çocuklara yönelik olarak planlanan kurslar, profesyonel jimnastik malzemeleriyle donatılmış modern bir salonda gerçekleştiriliyor.

Ücretsiz olarak sunulan eğitimler, süresiz bir şekilde devam ederken farklı yaş gruplarına göre oluşturulan programlarla çocukların gelişim düzeyine uygun bir eğitim ortamı sağlanıyor.

Belediye yetkilileri, bu projeyle çocukların enerjilerini doğru yönlendirmelerini, sağlıklı, özgüvenli ve sosyal bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini belirttiler. Aynı zamanda çocukların boş zamanlarını ekran başında geçirmek yerine aktif ve üretken bir şekilde değerlendirmeleri amaçlanıyor.

Maltepe Belediyesi, ilçedeki her çocuğun sporla tanışması ve sporu yaşamının bir parçası haline getirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.