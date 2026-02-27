İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Bağlarbaşı Mahallesi'nde vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek talepleri ve yaşadıkları sorunları dinledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Bağlarbaşı Mahallesi'nde mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini, beklentilerini ve yaşadıkları sorunları yerinde dinleyen Köymen, günlük yaşamı iyileştirecek projeler, altyapı çalışmaları, yeşil alan düzenlemeleri ve sosyal destek faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Maltepeliler; Belediye Başkanını sahada, sorunlarla birebir ilgilenirken görmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken Başkan Köymen de Maltepe'nin tüm mahallelerini kapsayan katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, 'Komşularımızın sesini duymak bizim en temel önceliğimiz. Tüm mahallelerimizde, daha yaşanabilir bir Maltepe inşa etmek için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz' dedi.