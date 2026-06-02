İSTANBUL (İGFA) - Maltepe'de çevre temizliği ve atık yönetiminde yeni bir dönem başladı. Mobilya, moloz, hafriyat ve iri hacimli atıkların daha düzenli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde toplanabilmesi amacıyla 'Mahalle Bazlı Sabit Gün Uygulaması' hayata geçirildi. Yeni uygulama kapsamında ilçedeki 18 mahalle, 3 ayrı gruba ayrılarak haftanın belirli günlerinde düzenli toplama programına dâhil edildi. Böylece çevre kirliliğinin ve kaçak dökümün önüne geçilmesi hedefleniyor.

MAHALLE BAZLI UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Program doğrultusunda Pazartesi günleri Altıntepe, Küçükyalı, Çınar, Fındıklı, Başıbüyük, Büyükbakkalköy, Çarşamba günleri İdealtepe, Altayçeşme, Feyzullah, Zümrütevler, Girne, Aydınevler, Cuma günleri ise Bağlarbaşı, Cevizli, Yalı, Gülsuyu, Gülensu, Esenkent'te mobilya, moloz ve iri hacimli atık toplama çalışmaları gerçekleştirilecek. Başvurusu olmayan ve çevre kirliliğine sebep olan kişiler hakkında da Zabıta İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulanacak.

ŞİKÂYETLER HIZLA SONUÇLANDIRILACAK

Maltepe Belediyesi'nin vatandaşlardan gelen başvuru ve şikâyetleri hızlı şekilde sonuçlandırmak ve daha yaşanabilir bir kent vizyonu sunmak amacıyla başlattığı bu yeni çalışma programı ile çevre kirliliğine neden olan noktalar sıklıkla temizlenecek. Yeni uygulama ile ilçede temizlik standartlarının yükseltilmesi, vatandaş memnuniyetinin artırılması ve daha temiz bir çevre oluşturulması amaçlanıyor. Çevre Mühendisi Ali Algül yapmış olduğu açıklamada;

'Maltepe'de yaşamı temiz, düzenli ve sağlıklı tutmak hepimizin sorumluluğu. Bu anlayışla, mobilya, moloz ve diğer iri hacimli atıklar için mahalle bazlı toplama programımızı hayata geçirdik. Artık komşularımız, çağrı merkezimiz, WhatsApp hattımız veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden başvurularını kolayca oluşturabilecek.

Başvuru sonrasında belirlenen toplama gününde atıkların saat 18.00'e kadar çıkarılması yeterli olacak. Dileyen komşularımız atıklarını, atık toplama merkezimize kendi imkanlarıyla da bırakabilecekler.

Hedefimiz; kaldırımları, sokakları ve ortak yaşam alanlarımızı gelişi güzel bırakılan atıklardan arındırarak daha temiz ve yaşanabilir bir Maltepe oluşturmak. Temiz bir çevre ancak ortak sorumlulukla mümkün olur. Bu nedenle başvuru olmadan bırakılan ve çevre kirliliğine neden olan atıklarla ilgili gerekli cezai işlemleri de uygulayacağız. Komşularımızdan kurallara uymalarını bekliyoruz. Çünkü temiz bir Maltepe birlikte mümkün.' dedi.