Erzurum'da düzenlenen Kaymakamlar Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde terörle mücadeleden okul güvenliğine, kadına yönelik şiddetin önlenmesinden dezenformasyonla mücadeleye kadar birçok başlığın ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mülki idare amirlerinin devlet ile millet arasındaki en güçlü bağ olduğunu vurguladı.

ERZURUM (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da gerçekleştirilen Kaymakamlar Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan kaymakamlarla bir araya geldi.

Seminerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda 'Mülki İdarede Kamu Düzeni ve Güvenliği Vizyonu' değerlendirildi. Toplantıda; terörsüz Türkiye hedefi, radikalleşmeyle mücadele, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, trafik ve okul güvenliği, sahipsiz sokak hayvanları, bekçilik sistemi ile sosyal medya ve dezenformasyonla mücadele gibi konular masaya yatırıldı.

Kaymakamların devlet geleneğinin en önemli temsilcileri olduğunu belirten Bakan Çiftçi, 'Mülki İdare Amiri; kamu düzenini sağlama sorumluluğunu ve millete hizmet şuurunu taşıyan kişidir. Sizler görev yaptığınız yerlerde devletimizin gören gözü, işiten kulağı, uzanan eli ve vicdanısınız' dedi.

Devlet ile millet arasındaki güven bağının güçlendirilmesinde kaymakamların kritik rol üstlendiğini vurgulayan Çiftçi, vatandaşların devlet kapısını adalet, merhamet ve hizmetin kapısı olarak gördüğünü belirterek, 'Devlet vakarıyla hareket etmekle mükellefiz. Devletimizle milletimiz arasında gönül köprüsünü kuracak olanlar sizlersiniz' ifadelerini kullandı.