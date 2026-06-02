Iğdır Valiliği, içme ve kullanma suyunda yaşanan yetersizliklerin önüne geçmek amacıyla yeni tedbirler aldı. Yayımlanan genel emirle tüm aboneler için su sayacı kullanımı zorunlu hale getirilirken, sayaçsız veya arızalı abonelere su verilmeyeceği açıklandı.

IĞDIR (İGFA) - Iğdır Valiliği, mevsimsel kuraklık, iklim değişikliği, nüfus hareketliliği ve suyun amaç dışı kullanımı nedeniyle yaşanan su sıkıntılarına karşı yeni düzenlemeler getirdi. 'İçme ve Kullanma Sularının Tasarruflu Kullanımı ile Su Sayaçlarının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında Valilik Genel Emri' yayımlandı.

2026/2 sayılı genel emir kapsamında, içme ve kullanma suyu şebekelerinden yararlanan tüm aboneler için su sayacı kullanımı zorunlu hale getirildi. Sayaçların çalışır durumda bulundurulması gerektiği belirtilirken, sayaç bedellerinin aboneler tarafından karşılanacağı bildirildi.

Valilik, su sayacı bulunmayan, çalışmayan veya müdahale edildiği tespit edilen abonelere içme ve kullanma suyu verilmeyeceğini duyurdu. Ayrıca abonelik kayıtlarının düzenli tutulacağı, abonelik kaydı bulunmayan yerlere şebeke bağlantısı yapılmayacağı ifade edildi. Genel emir kapsamında, üzerinde konut veya sürekli kullanım amacı taşıyan yapı bulunmayan arsa, tarla ve bahçelere de içme ve kullanma suyu aboneliği verilmeyecek. Su hizmeti sunan kurumların ise kayıp ve kaçak oranlarını azaltmak için gerekli teknik ve idari önlemleri alması gerekecek.

Valilik ayrıca su kaynaklarının korunması ve tasarruf bilincinin artırılması amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarının yürütüleceğini açıkladı.

Karara aykırı hareket edenler hakkında ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulanacak.

Iğdır Valiliği, genel emrin yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiğini ve uygulanmasının kaymakamlıklar, belediyeler, İl Özel İdaresi, kolluk kuvvetleri ile köy ve mahalle muhtarlıkları tarafından takip edileceğini bildirdi.