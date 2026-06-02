Ticaret Bakanlığı, devre tatil ve devre mülk sektöründe yaşanan mağduriyetlere dikkat çekti. Son 3 yılda 62 firmaya 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanırken, 21 firma hakkında hazırlanan soruşturma raporları savcılıklara gönderildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan devre tatil ve devre mülk şikayetleri üzerine tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, bazı firmaların ücretsiz tatil vaadi, satış baskısı ve vekaletname yoluyla tüketicileri mağdur ettiğine ilişkin çok sayıda başvuru aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, bazı tüketicilerin sahip oldukları devre mülklerin satışı bahanesiyle kendileriyle iletişime geçildiği, çeşitli yöntemlerle ikna edilerek bilgileri dışında yeni satış işlemleri gerçekleştirildiği ve vekaletname aracılığıyla tapu devirlerinin yapıldığı belirtildi. Ayrıca sözleşmelerini iptal etmek veya ödeme iadesi almak isteyen kişilere yeniden satış yapıldığı, senet imzalatıldığı ve ek ödemeler talep edildiği ifade edildi.

Bakanlığın yürüttüğü denetimler kapsamında 2023 yılından bu yana 21 firma hakkında hazırlanan 25 soruşturma raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Denetlenen 62 firmaya ise toplam 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı. Üç firma hakkındaki incelemelerin ise sürdüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sözleşme, senet ve vekaletname gibi belgeleri imzalamadan önce dikkatlice okumaları gerektiğini vurgulayarak, vaat edilen hususlarla sözleşme içeriklerinin mutlaka karşılaştırılmasını istedi. Açıklamada ayrıca, 'Ücretsiz tatil kazandınız' gibi davetlerin çoğu zaman satış ve tanıtım amacı taşıdığına dikkat çekilerek tüketicilerin bu tür tekliflere karşı temkinli davranmaları gerektiği kaydedildi.

Bakanlık, devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Bu süre dolmadan tüketicilerden herhangi bir ödeme talep edilmesinin veya borçlandırıcı belge alınmasının yasal olmadığı belirtildi.

Uyuşmazlık yaşayan tüketicilerin, 2026 yılı için 186 bin TL'nin altındaki anlaşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetlerine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemelerine başvurabilecekleri ifade edildi. Dolandırıcılık şüphesi bulunan durumlarda ise Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaat edilmesi gerektiği vurgulandı.