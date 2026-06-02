MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sevgi yollarında yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kameralı denetim uygulamasını başlattı. Özellikle yayaların yoğun olarak kullandığı bölgelerde yapılan kural ihlallerinin önüne geçmek ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan denetim sistemi, 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle çalışmaya başladı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile sevgi yollarının giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilen 35 adet yüksek çözünürlüklü kamera ile 7 gün 24 saat takip sağlanıyor. Kamera sistemi ile sevgi yollarına giriş yapan motosikletler anlık olarak tespit edilerek kayıt altına alınarak, yayaların güvenliğini tehdit eden ihlallerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sürücülerin bilgilendirilmesinin ardından uygulama 1 Haziran itibariyle başladı. Sevgi yollarına giriş yaptığı belirlenen motosiklet sürücüleri hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulanacak. Yetkililer, uygulamanın temel amacının ceza kesmek değil, yayaların güvenliğini sağlamak ve kent merkezindeki yayalara ayrılan alanların amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sevgi yollarının vatandaşların rahatça yürüyebileceği, yaşlıların herhangi bir riskle karşılaşmadan kullanabileceği alanlar olarak planlandığını belirterek, sürücülerden trafik kurallarına hassasiyet göstermelerini istedi. Kent genelinde yaya güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, başlatılan kameralı denetim sisteminin hem kural ihlallerini önlemeye hem de vatandaşların güvenli bir şeklide sevgi yollarını kullanmalarını amaçlıyor.