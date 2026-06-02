Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüslerinde ücretsiz ulaşım hizmeti sunarak 180 bin yolcuya hizmet verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla her bayram ve özel günde vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 4 günlük Kurban Bayramı süresince ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. Tam kapasite çalışan ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüsleriyle bayram boyunca sunulan toplam 180 bin ücretsiz yolculuk gerçekleştirildi.

Bayram boyunca vatandaşların aile ziyaretleri ve bayramlaşma programlarına rahatlıkla ulaşmasını sağlayan ücretsiz toplu ulaşım hizmeti, şehir genelinde yoğun şekilde kullanıldı.Bayramın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimine katkı sunan hizmet sayesinde vatandaşlar sevdiklerine, ailelerine ve bayram ziyaretlerine kolaylıkla ulaştı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Hemşehrilerimizin bayramda sevdiklerine rahatça ulaşabilmesi için 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüslerimizle ücretsiz ulaşım hizmeti sunduk. Bayram süresince yaklaşık 180 bin vatandaşımız bu hizmetten faydalanarak güvenli, konforlu ve kolay bir şekilde yolculuk yaptı. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, özel günlerde ve bayramlarda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.