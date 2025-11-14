İstanbul Maltepe Belediyesi, ara tatil sürecinde öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bilim ve Düşler Merkezi'nde çocuklara yönelik kapsamlı bir afet farkındalık programı düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Programda deprem, yangın ve sel gibi doğal afetlerde yapılması gereken doğru davranış biçimleri uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Kütüphane Müdürlüğü'nün verdiği eğitim süresince çocuklar, afet anında güvenli hareket edebilmek ve olası risklere karşı hazırlıklı olmak adına önemli bilgiler edindi.

Katılımcılara aktarılan yöntemler, afet sırasında izlenmesi gereken doğru adımlar konusunda güçlü bir farkındalık sağladı. Program; temel afet bilincinin yanı sıra güvenli yaşam becerileri, afet öncesi hazırlık kültürü ve afet anında doğru davranış tekniklerine odaklandı. Eğitim sonunda katılan çocuklara katılım belgesi verilirken, acil durum bilgi kartları da dağıtılarak olası bir afet durumunda kartlar aracılığıyla çocukların ebeveynlerine ulaşma fırsatı yakalanacak.

TOPLUMSAL BİLİNÇ İÇİN AFAD'A BİLDİRİLİYOR

Çocuklara verilen bu eğitim, sadece bir etkinlik olmanın ötesinde, afetlere karşı bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan toplumsal bir yatırım niteliği taşıyor. Bu nedenle program kapsamında verilen eğitimler AFAD'a bildirilerek hedef kişi sayısına katkı sağlanıyor. Böylece Türkiye'nin afetlere karşı hazırlıklı ve bilinçli bir toplum olma hedefi destekleniyor.