İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve etkin uygulanması için site yöneticilerine kapsamlı bir bilgilendirme programı düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturmak amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Ayşen Gruda Sahnesi'nde, İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve etkin şekilde yürütülmesi süreci ele alındı. Programda, site yöneticilerinin 'Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi' alabilmeleri için yerine getirmeleri gereken yükümlülükler detaylı şekilde aktarıldı. Beylikdüzü ilçe sınırları içinde yer alan, 300 ve üzeri konuta sahip 50 sitenin yöneticilerinin katılım sağladığı toplantıda, katılımcılar sıfır atık uygulamalarına ilişkin merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

'GÜNLÜK ATIK MİKTARI 85 BİN TON'

TÜİK verilerinden ve Sıfır Atık Projesi'nden bahseden eğitim uzmanı ve çevre mühendisi Gamze Tepeyurt, şu ifadeleri kullandı: 'Türkiye'de nüfusun artmasıyla birlikte sanayileşme ve kentleşme de arttı. Bunun doğal sonucu olarak tüketim de yükseldi. Tüketim ne demek bizim için? Eğer doğru yönetilemezse doğal kaynakların tükenmesi ve atık oluşumu demek. Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 85 milyon kişi. Günlük çıkan atık miktarı ise 85 bin ton. Bu oldukça büyük bir miktar ve doğru şekilde yönetilmesi gerekiyor. İstanbul'un nüfusu da yaklaşık 16 milyon civarında. Neredeyse nüfusun yüzde 20'sinin yaşadığı kentte, TÜİK verilerine göre bir kişi günlük ortalama 1,13 kilo atık üretiyor.'