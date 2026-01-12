İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, Rize Fındıklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde 10-11 Ocak tarihlerinde 'Kamuculuk ve Kent Hakkı' başlığıyla düzenlenen 'Haklar Sempozyumu'na katıldı. 15 akademisyenin ve konuşmacının yer aldığı sempozyumda kamuculuk ve kent hakkı çok boyutlu olarak ele alındı.

İSTANBUL (İGFA) - Sempozyumda, kamuculuğun tarihsel ve kavramsal temelleri, devletçilik ve kamuculuk ilişkisi, kamu yönetimi ve hizmetlerde kamuculuk, temel kent haklarına kamucu yaklaşım, yerel yönetimler, kentsel direnişler ve müşterekler başlıklarından oluşan altı oturum yapıldı.



Başkan Köymen, Dr. Metehan Cömert ve Emin Çapa ile birlikte konuşmacı olarak katıldığı oturumda 'Kamuda ve Belediyelerde Kamuculuk: Kamusal Mekânlar ve Müştereklerimiz İçin Mücadeleler' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.



'KAMUSAL ALANLAR DAYANIŞMAYLA KORUNABİLİR'



Başkan Köymen kentlerin rant alanlarına dönüştürüldüğü bir dönemden geçildiğine işaret ederek katılımcılar ile mimarlık ve yerel yönetim deneyimlerini paylaştı. Köymen, kamusal alanların dayanışma, şeffaflık ve ortak akılla korunabileceğine değinerek kentte yaşayan herkesin söz ve karar hakkını esas alan bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.



SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI



Sempozyum, hazırlanan sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılması ile tamamlandı. Kamuculuğun tasfiyesinin, kamu hizmetlerinin piyasalaştırılması, güvencesiz istihdamın yaygınlaşmasına neden olduğu aktarılan bildirgede, sosyal politikaların piyasa mantığına terk edilmesiyle ilerlediği tespiti yapıldı.

Yeniden kamucu bir yapılanmanın güvenceli istihdamın sağlanması, hizmetlerin piyasadan geri alınması ile olabileceği vurgulanan bildirgede, yerel yönetimlerde katılımcı ve demokratik mekanizmaların güçlendirilmesi ve sosyal politikaların hak temelli biçimde yeniden kurulması gerekliliği kaydedildi.