Maltepe Belediyesi, kadınların istihdama katılımını artırmak ve eşitlikçi çalışma ortamlarını yaygınlaştırmak amacıyla 'Eşitlikçi İşyeri Sertifikası' uygulamasını hayata geçirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, kadınların ekonomik hayatta güçlü ve bağımsız şekilde var olmasını desteklemek için önemli bir adım attı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen tarafından duyurulan Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında başlatılan 'Eşitlikçi İşyeri Sertifikası' uygulaması, işverenler tarafından sahiplenilerek destekleniyor.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama ile bünyesinde yüzde 50 ve üzeri kadın çalışan istihdam eden işletmelere iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla birlikte 'Eşitlikçi İşyeri Sertifikası' veriliyor. Sertifika, kadın istihdamını teşvik eden işletmeleri görünür kılarken, aynı zamanda bu işletmelere 'ödüllü işyeri' niteliği kazandırıyor.

Maltepe Belediyesi, eşitlikçi ve adil çalışma yaşamını somut olarak destekleyen bu uygulama ile toplumsal cinsiyet eşitliği mesajını güçlendirmeyi hedefliyor. Belediye yetkilileri, sertifikaların yalnızca bir belge olmadığını, kadınların ekonomik hayatta daha etkin ve güvenli bir şekilde yer almasını sağlayan önemli bir teşvik unsuru olduğunu vurguluyor. Belediye, 'Maltepe'de Eşitlikçi Yaşam Var' anlayışıyla kadın emeğini görünür kılmaya ve eşitlikçi çalışma ortamlarının yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.