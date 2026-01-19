'Her zaman yanınızda' sloganıyla çalışan Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2025 yılında İzmit genelinde binlerce vatandaşa dokunan etkinlikler ve hizmetlerle fark yarattı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2025 yılında da vatandaşlarla birebir iletişimi öncelikli tutarak şehrin dört bir yanına ulaştı. Çınar Halk Masası, Çağrı Merkezi, WhatsApp İhbar Hattı, CİMER, Bilgi Edinme, Açık Kapı ve Kan Bankası gibi iletişim kanalları üzerinden toplam 150 binden fazla vatandaşla etkileşim sağlandı.

Müdürlük ekipleri, yalnızca iletişim kanallarıyla değil, belediye bünyesindeki program ve etkinliklerde de aktif rol aldı. 'Yeni Yıldan Bir Dileğim Var' projesi kapsamında vatandaşlardan toplanan dilekler, belediye imkanları doğrultusunda sürpriz ziyaretlerle sahiplerine ulaştırıldı.

Halkla İlişkiler ekipleri, vatandaşların acılarına ortak olmak için yüzlerce haneye taziye ziyaretleri gerçekleştirdi. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde mezarlık önlerinde kurulan stantlarda binlerce çam fidesi, cüz ve tespih dağıtıldı. Ramazan boyunca teravih sonrası düzenlenen buluşmalarla vatandaşların istek ve şikayetleri dinlendi, birlik ve beraberlik duygusu pekiştirildi.

ETKİNLİKLER VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Şampiyon Kocaelispor'un anısına düzenlenen etkinlikte çocuklar için şut yarışmaları, yüz boyama ve sürpriz ikramlar sunuldu. 18 yaşını dolduran gençlere ücretsiz Kocaelispor üyeliği verildi. Yaz boyunca köy meydanlarında düzenlenen etkinliklerde de çocuklara patlamış mısır, kek, meyve suyu ve açık hava sineması ile eğlenceli vakit geçirildi.

EĞİTİME VE ÖĞRETMENLERE DESTEK

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi, istek ve önerileri dinledi. Ayrıca LGS, YKS ve KPSS sınavlarında okul önlerinde kurulan stantlarla öğrencilere ve ailelerine su, kek ikramı ve başarı dilekleri iletildi.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çınar Kart uygulamasıyla binlerce vatandaşa ulaşım ve belediye hizmetlerinde kolaylık sağladı. Kart sahibi vatandaşlar, İstanbul'daki hizmetlerden faydalanmak için şehri terk etmeden işlem yapmanın rahatlığını yaşadı.

1 Eylül Balıkçılık Sezonu'nda Karamürsel'deki balıkçılar ziyaret edilerek önlük hediyesi takdim edildi.