Burdur'da Sagalassos antik kentinde Antoninler Çeşmesi restore ediliyor. Efesus Stone, Afyon Beyaz Mermeri ile Roma'nın orijinal yapısına en uygun malzemeyi temin ediyor. Çalışma, UNESCO'nun merceği altında olup, Türk mermer sektörü için kritik bir referans niteliğinde.

BURDUR (İGFA) -Toroslar'ın zirvesinde, bulutların arasındaki şehir Sagalassos'ta, 1800 yıllık bir uykudan uyanış hikayesi yazılıyor. Antik kentin en görkemli yapısı Antoninler Çeşmesi'nin (Nymphaeum) zamana yenik düşen parçaları, Efesus Stone'un doğaltaş sponsorluğu kapsamında temin ettiği blok mermerlerle tamamlanıyor. Roma döneminin mühendislik harikası, bu kurumsal iş birliğiyle özgün dokusuna en yakın malzemeyle yeniden ayağa kalkıyor.

TARİHİ DOKUYA JEOLOJİK YAMA

MS 2. yüzyılda İmparator Marcus Aurelius döneminde inşa edilen 28 metrelik anıt, yüzyıllar içinde depremlerle büyük hasar görmüştü. Restorasyon ekibinin önündeki en büyük engel ise 'tarihi taşa uyum sağlayacak' doğru malzemeyi bulmaktı.

Bilimsel analizler sonucunda çözüm, antik kentin jeolojik hafızasına yabancı olmayan bir kaynakta bulundu. Efesus Stone'un sponsorluğunu üstlendiği Afyon Beyaz Mermeri; kristal yapısı, rengi ve yaşlanma karakteriyle orijinal Roma malzemesine en uygun aday olarak belirlendi.

İMPARATORLARIN MİRASI

Sagalassos, sadece bir yerleşim yeri değil, Roma'nın Anadolu'daki prestijinin simgesiydi. Antoninler Çeşmesi de şelaleli yapısı, heykel nişleri ve karmaşık mimarisiyle bu gücün somutlaşmış haliydi. Bugün yürütülen çalışma, yapıyı sadece fiziksel olarak onarmıyor; aynı zamanda yapının ışık-gölge oyunlarını ve estetik bütünlüğünü 18 asır önceki haline döndürmeyi hedefliyor.

TÜRK MERMERİNİN 'UNESCO' SINAVI

UNESCO Dünya Mirası aday listesindeki Sagalassos'ta yapılan her müdahale, uluslararası koruma kurullarının merceği altında gerçekleşiyor. Efesus Stone'un sağladığı malzemenin bu projede kabul görmesi, Türk doğal taş sektörünün teknik yeterliliği açısından kritik bir referans niteliği taşıyor.

Kültürel miras sponsorluğunun ticari bir faaliyetten öte, tarihsel bir sorumluluk olduğunu vurgulayan proje ortakları, bu çalışmanın Türkiye'nin arkeolojik zenginliğini dünyaya tanıtmak için stratejik bir adım olduğunu belirtiyor.