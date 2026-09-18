İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Yeni pistle birlikte havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya yükselirken, Doğu-Batı yönünde inşa edilen ilk pist de devreye girmiş oldu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Havalimanı'nda yapımı tamamlanan 4. ana pist, düzenlenen törenle hizmete alındı. 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin devreye girmesiyle havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 110'un üzerinde hava yolu şirketiyle 340'tan fazla destinasyona bağlantı sağladığını belirtti. Uraloğlu, yeni pistin aynı zamanda havalimanının ilk Doğu-Batı yönlü ana pisti olduğunu ifade etti.

#Canlı | İstanbul Havalimanı 4. Pist ve İlave Yatırımlar Açılış Töreni https://t.co/QehXeQdzFB — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) September 18, 2026

ERDOĞAN: 'HAVAYOLUNU HALKIN YOLU HALİNE GETİRDİK'

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hava ulaşımındaki kapasitesinin son yıllarda önemli ölçüde arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'den bu yana aktif havalimanı sayısının 26'dan 58'e, hava ulaştırma anlaşması yapılan ülke sayısının ise 81'den 175'e yükseldiğini belirtti.

Dış hatlarda uçuş gerçekleştirilen nokta sayısının da 50 ülkede 60 noktadan, 133 ülkede 356 noktaya ulaştığını söyledi. Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının tamamlanmasıyla aktif havalimanı sayısının 60'a çıkarılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da deniz üzerine üçüncü havalimanının inşa edileceğini de duyurdu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde konuştu:



'Türkiye'yi, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık.



Hava: pic.twitter.com/iBqcao9oNv — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 18, 2026

2025'TE YOLCU SAYISI 247 MİLYONU AŞTI

Hava ulaşımının toplumun daha geniş kesimleri tarafından kullanılmaya başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de iç ve dış hatlarda toplam 34,5 milyon olan yolcu sayısının 2025'te 247 milyonu aştığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da üçüncü, dünyada ise yedinci sıraya yükseldiğini söyledi. 2026'nın ilk 8 ayında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının ise 167,5 milyonu aştığını kaydetti.

Hatırlancağı gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre havalimanı, Ağustos ayında günlük 1.739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayılarına ulaşmıştı.