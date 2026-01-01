İstanbul Valisi Davut Gül, Milli İrade Platformu'nun düzenlediği yürüyüşe katılarak on binlerce vatandaşla birlikte Galata Köprüsü'nde Filistin için yürüdü.

İstanbul, Filistin'e destek için bir araya geldi. Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Galata Köprüsü'nde on binlerce vatandaşla birlikte Filistin için yürüdü.

İstanbul'daki yürüyüş zulme karşı durmak, Gazze ile dayanışma göstermek ve Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Valimiz Davut Gül, zulme karşı çıkmak, son vermek ve Gazze ile dayanışma içinde olmak için on binlerce vatandaşımızla Galata Köprüsü'nde Filstin için yürüdü.



Valilik, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' mesajına yer verdi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, yürüyüş boyunca Filistin'e destek sloganları atarken, etkinlik barışçıl bir şekilde tamamlandı.

Galata Köprüsü'nde gerçekleşen yürüyüş, İstanbul'da Filistin'e yönelik dayanışmanın güçlü bir göstergesi oldu.