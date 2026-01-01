Bursa Nilüfer Belediyesi, 2025 yılının son günlerinde başlayarak Bursa genelinde etkili olan kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor. 31 Aralık günü etkisini artıran ve 1 Ocak itibarıyla devam eden yağışa karşı belediye ekipleri, ilçenin dört bir yanında aralıksız mesai yapıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı Nilüfer Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. 2025'in son gününde başlayıp yeni yılın ilk gününde de devam eden yağışta ulaşımın aksamaması için kırsal ve merkez mahallelerde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte sahaya inen ekipler, öncelikli olarak ulaşımın hayati önem taşıdığı noktalara müdahale etti. Çalışmalar kapsamında Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) gelen ihbarlar dikkate alınarak acil durum planı uygulandı. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde sıkıntı yaşamaması adına Şehir Hastanesi bölgesi ve diğer hastane güzergahları sürekli kontrol altında tutuluyor.

KIRSALDAN KENT MERKEZİNE GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA

Mücadele çalışmaları hem yüksek rakımlı kırsal mahallelerde hem de kent merkezindeki yoğun bölgelerde eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Rakımın yüksek olması nedeniyle karın daha etkili olduğu Demirci, Üçpınar, Dağyenice, Kadriye, Atlas, Kuruçeşme ve Güngören gibi kırsal mahallelerde yolların kapanmaması için iş makineleri devrede.

Kent merkezinde ve gelişmekte olan bölgelerde ise nüfus yoğunluğu dikkate alınıyor. Ekipler; Balat, Doğanköy, Minareliçavuş, Kayapa, 30 Ağustos, Balkan, Kurtuluş, Çamlıca ve Kültür mahallelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca öğrenci ve işçi hareketliliğinin yoğun olduğu Görükle ile Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi güzergahlarında da ulaşımın güvenliği sağlanıyor.

İŞ MAKİNELERİYLE ANINDA MÜDAHALE

Nilüfer Belediyesi sorumluluğundaki ana arterlerde yürütülen çalışmalarda; greyderler, tuzlama araçları, bıçaklı araçlar ve kazıcı yükleyiciler aktif olarak kullanılıyor.

Ekipler, buzlanma riskine karşı tuzlama yaparken, birikme olan noktalarda küreme işlemi gerçekleştirerek trafiğin akışını sağlıyor.