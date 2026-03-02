Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Türkiye-İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, mayın temizleme faaliyetlerinin sınır güvenliğini zayıflatmadığı, aksine modern sistemlerle daha etkin hale getirmeyi amaçladığı vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Türkiye-İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' yönündeki paylaşımların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, Türkiye'nin sınır hattında yürütülen mayın temizleme çalışmalarının uluslararası yükümlülükler kapsamında planlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Bu faaliyetlerin sınır güvenliğini zayıflatmak amacı taşımadığı, aksine modern güvenlik sistemleriyle daha etkin ve sürdürülebilir bir güvenlik altyapısı oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

Açıklamada, hudut güvenliğinin fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve çok katmanlı güvenlik unsurlarıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz şekilde sağlandığı kaydedildi. Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojik imkânlarının ve kademeli güvenlik tedbirlerinin devrede olduğu vurgulandı.