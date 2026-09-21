Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Heykel Atatürk Caddesi'ni 'Arabasız Bir Gün, Hareketli Bir Kent' etkinliğine imza attı.

BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 16-22 Eylül tarihleri arasında 'Avrupa Hareketlilik Haftası' çerçevesinde Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle bir dizi etkinlik planlandı. Sabah yürüyüşlerinden bisiklet turlarına kadar birçok aktivitenin yapıldığı hafta kapsamında Heykel Atatürk Caddesi'ndeki 'Arabasız Bir Gün, Hareketli Bir Kent' programı, Bursalılardan büyük ilgi gördü. Pazar günü saat 10.00 ile 14.00 arasında araç trafiğine kapatılan Atatürk Caddesi, sadece bisiklet ve yaya ulaşımına açıldı.

700 YILLIK BURSA'NIN İZİNDE YÜRÜDÜLER

Bursa'nın 700 yıllık tarihsel birikimini ve kent belleğini öne çıkaran yürüyüşle başlayan program, Atatürk Caddesi'nde devam etti. Yürüyüş güzergâhında Bursa'nın tarihsel izlerini yansıtan çalışmalar katılımcılarla buluşturulurken, '700 Yıllık İzler' baskı atölyesi de düzenlendi. Etkinlik alanında Bursa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Bandosu performans sergilerken, mehter takımı gösterisi de vatandaşlardan ilgi gördü.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN BİRÇOK ETKİNLİK

Gün boyunca farklı yaş gruplarına yönelik çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. VR deneyim alanları, dans atölyesi, geleneksel sokak oyunları, dart, pickleball, okçuluk, empati parkuru ve çeşitli oyun parkurları katılımcıları ağırladı. Çocuklar için hazırlanan etkinliklerde spor ve eğlence bir araya geldi. Enerji bisikleti ve bilgi yarışması ile farkındalık çalışmaları yapılırken, yer boyama etkinlikleri ve çevre-iklim ölçümleriyle de sürdürülebilir yaşam konusunda dikkat çekildi. Gün boyu hem eğlenen hem de yeni bilgiler edinen çocuklar, geleneksel sokak oyunlarını da anne ve babalarıyla birlikte oynayarak güzel anılar biriktirdi. Heykel Atatürk Caddesi, yaklaşık 4 saat boyunca araba seslerinden uzak, çocukların neşeli sesleriyle doldu.

ATATÜRK CADDESİ'NİN DÖNÜŞÜMÜ SERGİLENDİ

Etkinlik kapsamında oluşturulan dijital sergi alanında, geleneksel eski sokak oyunlarının yanı sıra Bursa'nın geçmiş dönemlerine ait fotoğraflar katılımcılarla buluşturuldu. Ayrıca Atatürk Caddesi'nin geçmişten günümüze geçirdiği değişim ve dönüşümü anlatan sergiyle, caddenin tarihsel gelişimi görsel olarak aktarıldı. Etkinliğe katılanlar, Atatürk Caddesi'nde çocuklarıyla birlikte eğlenmenin keyfini yaşadıklarını belirleterek, program dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Bursa Kent Konseyi'ne teşekkür etti. Gün boyu oyunlar oynayarak çok eğlendiklerini dile getiren çocuklar ise kendilerine bu imkânı sunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.