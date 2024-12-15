İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yükseköğrenim yurtlarıyla yaklaşık 6 bin üniversite öğrencisine yuva oluyor. Şehrin birçok yerinde 14 öğrenci yurdu ile üniversitelilere barınma hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, yapımı devam eden iki öğrenci yurdunu da kısa süre içinde açarak toplam kapasitesini yaklaşık 6 bin 500’e çıkaracak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında başlattığı yükseköğrenim öğrenci yurdu hizmetini, 2024-2025 akademik yılında 14 yurdu ile sürdürüyor.

Türkiye’nin dört bir yanından üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen öğrencilere güvenli, temiz ve ev konforunda barınma imkânı sunan Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı itibarıyla 8 kız, 6 erkek olmak üzere toplam 14 öğrenci yurduyla hizmet veriyor. Spor, kültürel etkinlikler, yabancı dil, kişisel gelişim ve mesleki eğitimler, psikolojik danışmanlık, burs, staj ve yarı zamanlı çalışma gibi çeşitli fırsatlar, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. İBB yurtları, 41 engelli yatak kapasitesinin de bulunduğu 5 bin 819 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor.

Şu an Şişli’de bir kız öğrenci yurdu ve Kadıköy’de bir erkek öğrenci yurdunun yapımı sürerken bu yurtların açılmasıyla birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyei, yurtlarının toplam kapasitesi 6 bin 225’e ulaşması bekleniyor.

2024-2029 yılları arasında ise 14 yeni öğrenci yurdunun açılması ve yurt kapasitesinin üç katına çıkarılarak 15 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

2024-2025 Akademik Yılında Hizmet Veren Öğrenci Yurtları

1. Avcılar-1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

2. Avcılar-2 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

3. Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu

4. Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu

5. Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

6. Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

7. Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu

8. Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu

9. Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

10. Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

11. Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

12. Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu

13. Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

14. Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu