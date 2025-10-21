İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan yabancı uyruklu bireylerin toplumsal hayata daha kolay entegre olabilmeleri ve Türkçeyi günlük yaşamda daha etkin kullanabilmeleri için Yabancılar İçin Türkçe Konuşma Kulübü'nü başlattı.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan yabancı uyruklu bireylerin Türkçe dil becerilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Yabancılar İçin Türkçe Konuşma Kulübü'nü başlattı. Başlangıç seviyesinde Türkçe bilgisine sahip kişilerin katılabildiği programda katılımcılargünlük yaşamdan, seyahat ve iş yaşamına kadar karşılaşabilecekleridiyalogları uygulamalı olarak pratik yapma imkânı buluyor.

Bireylerin Türkçeyi daha akıcı, doğru ve özgüvenli bir şekilde kullanmaları hedefleniyor.

Küçük grup çalışmaları, dinleme-anlama çalışmaları, soru-cevap oturumlar ve kısa sunumlarla desteklenen kurs programı, bireylerin Türkçeyi daha akıcı, doğru ve özgüvenli bir şekilde kullanmalarını hedefliyor. Kontenjanla sınırlı olan bu eğitime 14 yaş ve üzeri tüm yabancı uyruklu bireyler başvuru yapabiliyor.