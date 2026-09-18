İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) iş birliğiyle düzenlediği Sanal Gerçeklik Afet Eğitim Otobüsü etkinliğiyle vatandaşların afet bilincini artırdı.

İSTANBUL (İGFA) - Üç gün süren etkinlikte katılımcılar, sanal gerçeklik teknolojisiyle olası afet anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Daha dirençli bir Beylikdüzü hedefi doğrultusunda afetlere hazırlık çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) iş birliğiyle ilçe halkının afet bilincini artırmaya yönelik önemli bir çalışmaya imza attı.

Beylikdüzü Metrobüs Meydanı'nda üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayan AKOM Sanal Gerçeklik Afet Eğitim Otobüsü içerisinde kurulan sanal gerçeklik sistemi sayesinde katılımcılar, VR gözlüklerle olası bir afet anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Yangın anında yangın söndürme tüpünün doğru kullanımına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte ayrıca afet ve acil durum çantasında bulunması gereken temel malzemeler hakkında da bilgi verilerek afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı.

Üç gün boyunca yoğun ilgi gören etkinlik, vatandaşların afetlere yönelik bilgi ve farkındalıklarının artırılmasına katkı sağladı.

'KORKMAK YERİNE HAZIRLANMAK ZORUNDAYIZ'

Afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını belirten Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla, yangın ve depremin farklı afet türleri olduğunu ifade ederek, afet sonrasında yapılacaklar kadar afet öncesinde alınacak hazırlıkların da belirleyici olduğunu kaydetti.