Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşımı ücretsiz hale getirdi.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yurttaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir karar aldı. Alınan karara göre, kent merkezi ve ilçelerde toplu ulaşım hizmeti bayram süresince ücretsiz olacak.

Uygulama kapsamında 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde belediyeye bağlı toplu taşıma araçları yurttaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Bayram ziyaretleri ve artan hareketlilik dikkate alınarak alınan karar ile yurttaşların ulaşımını daha rahat ve ekonomik şekilde sağlaması hedefleniyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bayram boyunca yaşanabilecek yoğunluklara karşı da gerekli planlamaların yapıldığını belirtti.