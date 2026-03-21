Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentin farklı noktalarında yurttaşlara şeker, lokum ve kolonya ikramında bulundu.

DİYARBAKIR (İGFA) - Ramazan Bayramı'nda ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunan ve kentteki mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince farklı noktalarda yurttaşlara şeker, lokum ve kolonya dağıttı.

Mezarlıklarda bayram geleneği sürdürüldü

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bayram ziyaretlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği kentteki tüm mezarlıklarda yurttaşlara ikramda bulundu. Mezarlık ziyaretine gelen yurttaşlara şeker, lokum ve kolonya sunan ekipler, bayramın dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşattı.

Kentin yoğun noktalarında ikram yapıldı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ise Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri (DİŞTİ) ve Ceylan AVM'de yurttaşlara ikramda bulundu. Bayram yolculuğuna çıkan ya da alışveriş için dışarıda bulunan yurttaşlar, yapılan ikramlarla karşılandı.