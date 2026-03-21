Ramazan ayı boyunca kurulan iftar çadırlarında 230 bini aşkın yurttaşa sıcak yemek ulaştıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2 bin aileye yaptığı gıda desteğiyle dayanışmayı büyüttü.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayının birleştirici ruhunu kentin dört bir yanına taşıdı. Kent genelinde yürütülen kapsamlı çalışmalar kapsamında kurulan iftar çadırları, toplumsal dayanışmanın ve paylaşma kültürünün buluşma noktası oldu.

Yurttaşlar Ramazan'ın paylaşma kültürünü birlikte yaşadı

Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar çadırları; Koşuyolu Parkı, Ben û Sen Parkı, Bağlar Tandır Evi ve Dağkapı Meydanı olmak üzere dört farklı noktada hizmet verdi.

Her gün titizlikle hazırlanan üç çeşit sıcak yemek, tatlı ve içecek ikramıyla binlerce yurttaş aynı sofrada bir araya geldi.

Her gün 8 bin kişiye sıcak yemek verildi

Ramazan ayı boyunca kesintisiz sürdürülen organizasyonda günlük ortalama 8 bin kişi olmak üzere, toplamda 230 bini aşkın yurttaşa sıcak yemek ulaştırıldı.

Ekipler, yurttaşların sağlıklı ve güvenli bir ortamda iftarlarını açabilmeleri için hijyen ve düzen standartlarını en üst seviyede tutarak sahada yoğun mesai yürüttü.

Aşxane'de hijyen ve gıda güvenliği denetimi

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gıda Denetim Birimi ekipleri, iftar çadırlarına yemek üretimi yapılan Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'ndaki Aşxane'de Ramazan ayı boyunca hijyen, kalite ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.