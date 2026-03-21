Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ramazan Bayramı arife günü vesilesiyle Evliya Çelebi Mezarlığı'nda gerçekleştirilen mezarlık ziyareti ve vatandaşlarımıza yönelik çiçek dağıtımı programına katıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda, geçmişler dualarla yad edildi. Arife gününün taşıdığı anlam ve önem doğrultusunda gerçekleştirilen ziyarette, kabirler başında edilen dualar, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.



Vatandaşlarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bayramların sevgi, vefa ve paylaşmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlar olduğuna vurgu yaptı. Program kapsamında mezarlık ziyareti için gelen vatandaşlarımıza çiçek takdim edilirken, bayramın huzur ve bereketinin tüm şehrimize yayılması temenni edildi ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden biri daha sergilendi.



