Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehir içi ulaşımda büyük bir dönüşüm süreci başlatacak olan, Sakaryalıların merakla beklediği “Raylı Sistem Hattı” projesiyle ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya ulaşımında bir milat olacak olan Raylı Sistem Hattı’nda sondaj işleminin 27 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını açıklayarak yapım ihalesi müjdesini verdi.

Ana Hat, Birinci Kol ve İkinci Kol olmak üzere 2 ayrı kolda 17 kilometrelik hat boyunca binlerce kişiye hizmet edecek olan raylı sistem için 40 metreye kadar 80 farklı sondaj kazısı yapıldı. Alemdar, “5 sondaj makinesiyle gerçekleştirilen çalışmalar 27 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak, raporlandı. Şimdi sıra yapım ihalesinde. Raporun hızlıca tamamlanması ile kısa süre içinde yapım ihalesine çıkarak projemizde önemli bir süreci başlatacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Başkan Alemdar, Adapazarı ile Serdivan arasında planlanan toplam 17 kilometrelik Raylı Sistem Hattı için başlatılan sondaj çalışmalarının 27 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını açıkladı.

17 kilometrelik raylı sistem hattı güzergahı boyunca 5 adet sondaj makinesiyle, 20, 30 ve 40’ar metrelik toplam 80 adet sondaj çalışması başarıyla gerçekleştirildi.

Tamamlanan sondajlardan alınan numuneler laboratuvarlarda incelenip, raporları oluşturulacak ve sonrasındaÇED raporu ve uygulama esas projeleri tamamlanmış olacak.

Raylı Sistem Hattı projesinin metrobüs, çevreci otobüsler ve ulaşım altyapısına yapılan diğer yatırımlarlabirlikte Sakarya’nın ulaşım vizyonunun temel taşlarından biri olacağını söyleyen Başkan Alemdar, raporun tamamlanmasıyla yapım ihalesinin de hızla gerçekleştirileceğini paylaştı.

Başkan Alemdar şöyle dedi: “Şehrimizi yıllardır beklediği hafif raylı sistemle buluşturmak için önemli bir eşiği geride bıraktık. 5 sondaj makinesiyle gerçekleştirilen çalışmalar 27 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak, raporlandı.Şimdi sıra yapım ihalesinde. Raporun hızlıca tamamlanması ile kısa süre içinde yapım ihalesine çıkarak projenin saha çalışmalarını başlatacağız.Toplam 17 kilometrelik güzergâh üzerinde hayata geçecek Raylı Sistem Hattı, şehir içi ulaşımda büyük bir yenilik sağlayacak. Sakarya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Raylı sistem hattı projesi, Tunatan Kavşağı’ndan itibaren 2 ayrı kola ayrılacak ve bu kolların biriyle Üniversiteler Kampüsü’ne, diğeriyse Yazlık Kavşağı’na ulaşılacağı kaydedildi.

Raylı sistem hattı şu güzergâhta hizmet verecek:

“Ana Hat”: Yeni Sakaryaspor Stadyumu – 15 Temmuz Bulvarı – Yeni Cami – Demokrasi Meydanı – Kudüs Caddesi – Orta Garaj – Çark Caddesi – Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı – Tunatan Kavşağı

“Birinci Kol”: Medeniyet Bulvarı – Sakarya Üniversitesi Kampüsü

“İkinci Kol”: 2. Cadde – Sapak Camii – Mehmet Akif Ersoy Caddesi – Serdivan Spor Salonu – Yazlık Kavşağı