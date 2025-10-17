İstanbul Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 'Beylikdüzü Erasmus Days' etkinliğine ev sahipliği yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yaşar Acar Fen Lisesi iş birliğiyle 'Beylikdüzü Erasmus Days' etkinliği düzenlendi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı kapsamında Beylikdüzü'nde yapılan faaliyetlerin tanıtıldığı bir sergi açılışı yapıldı. Erasmus+ kapsamında Polonya'dan gelen öğrenciler ile Beylikdüzü'ndeki öğrencileri bir araya getiren program; öğrenciler arasında kültürel paylaşımı ve etkileşimi artırırken uluslararası iş birliği ve anlayışın gelişmesine de katkı sundu.

ŞEHLA: GENÇLERİN GELECEĞİNE KATKI SUNACAK HER PROJEDE VE ALANDA VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla, 'Bu sergi sadece bir değişim projesi değil, aynı zamanda dostluğun, kültürel paylaşımın ve gençlerin ortak hayallerinin bir ürünüdür. Gençlerimizin farklı kültürlerle kaynaşması, farklı ülkeleri gezmesi, dünyanın dört bir yanındaki insanlarla temas etmesi aslında birer öğrenme serüvenidir. Bu deneyimler sadece kendi ülkeleri için değil, aynı zamanda dünyanın geleceği için de son derece önem taşımaktadır. Erasmus+ programı da bizlere dünya vatandaşlığının gerçek önemini gösteriyor. Çünkü artık biliyoruz ki sınıfların ötesinde insanları birleştiren şey aslında ortak değerler, insanlık değerleridir. Beylikdüzü Belediyesi olarak bizler gençlerin öğrenimine ve geleceğine katkı sunacak her projede ve alanda her zaman var olduk, olmaya da devam edeceğiz. Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrencileri, şu anda tutuklu bulunan Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde ağırladık. Dolayısıyla bizim için ayrı bir önemi var. Onun vizyonuyla onun hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

KONUŞMACILAR GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Beylikdüzü Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürü Ertuğrul Erbay konuşmasında, 'Beylikdüzü Belediyesi eğitimi, bilimi ve gençliğe verdiği önemi uluslararası düzeye taşımaya devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak geleceğin dünyasına hazır, bilinçli ve üretken nesillerin yetişmesi için eğitimi her zaman önceliğimiz olarak görmeye devam edeceğiz. Birlikte öğrenen, üreten ve paylaşan bir Beylikdüzü için sadece bugün değil, yarın da ilham kaynağı olarak çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi. İlçe Proje Koordinatörü Ümit Dimen ise '2014 yılından itibaren ilçemizde 50'nin üzerinde proje yürütmüş bulunmaktayız. Bugün bunların sergisinde bir aradayız. Bugün geldiğimiz noktada Beylikdüzü, sadece ulusal anlamda değil Avrupa ölçeğinde de iyi bir uygulamanın örnekleriyle öne çıkan bir eğitim merkezi olmuştur' dedi.