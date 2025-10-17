Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından Balkan Mahallesi'ne kazandırılan 8 bin 50 metrekarelik Melisa Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer'in 421'inci parkı olan tesis, yeşil alanları, spor sahaları ve sosyal donatılarıyla mahallelinin yeni buluşma noktası olacak.

Nilüfer Belediyesi, ilçeye kazandırdığı yeşil alanları artırmaya devam ediyor. Balkan Mahallesi'nde 8 bin 50 metrekare alana kurulan Melisa Parkı, gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete girdi. 4 bin 625 metrekare yeşil alana sahip park, oyun grupları, spor aletleri, basketbol sahası ve yürüyüş parkuruyla her yaştan vatandaşa hizmet verecek.

Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Balkan Mahalle Muhtarı Samet Sönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BÖLGEYE CANLILIK KATACAK'

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, hızla gelişen Balkan Mahallesi'nin yeşil alan ihtiyacına dikkat çekerek, parkın yarısının yeşil alan olarak tasarlandığını belirtti. Başkan Şadi Özdemir, 'Parkımızda çocukların oynayabileceği oyun alanları, büyüklerin spor yapabileceği bölümler, basketbol sahası ve yürüyüş parkuru bulunuyor. Bu alanın bölgeye canlılık getireceğine inanıyorum' dedi.

Başkan Şadi Özdemir, Ahmet Yesevi, 23 Nisan, Balat ve Işıktepe mahallelerinden sonra Melisa Parkı'nın bu yılki beşinci park açılışları olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki günlerde 4 parkı daha hizmete açacaklarını açıkladı. Nilüfer'in sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında Türkiye'de 8'inci sıradan 5'inci sıraya yükseldiğini hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, hedeflerinin ilk 3'e girmek olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, bölgede 10 yıl muhtarlık yaptığını belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de bölgeye büyük bir park kazandırmak için çalıştığını, Naim Süleymanoğlu Bulvarı'ndaki çevre düzenlemesinin kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Saldız, 'Balkan Mahallesi'ne yatırımlarımız devam edecek' diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise bir kente 421 park kazandırmanın önemini vurgulayarak, '8 dönümlük bu parkın 4,5 dönümü yeşil alan. Sosyalleşme ihtiyacı için yapılmış şahane bir tesis. Vatandaşlarımız burada spor yapsınlar, keyifli vakit geçirsinler, 'İyi ki Nilüfer'de yaşıyorum' desinler' ifadelerini kullandı.

Balkan Mahalle Muhtarı Samet Sönmez de, parkı bölgeye kazandıran Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti. Konuşmaların ardından Melisa Parkı'nın açılış kurdelesi kesildi. Başkan Şadi Özdemir ve Gökhan Günaydın, parkı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.