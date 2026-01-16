İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'ü ölüm yıl dönümlerinde düzenlenen törenle andı.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Vadisi'nde yer alan Rauf Denktaş Anıtı'nda düzenlenen programla Denktaş ve Küçük'ü andı. Çelenk sunma törenine, Belediye Meclis 2. Başkan Vekili Seyhan Topaloğlu, KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Kıbrıs gazileri katıldı.

Topaloğlu törende yaptığı konuşmada, Denktaş ve Küçük'ün Kıbrıs Türk halkı için verdiği mücadelenin önemine dikkat çekti. 'KKTC ile Türkiye arasındaki ilişki sadece diplomatik değil, ortak tarih ve kader bilincine dayanan sarsılmaz bir kardeşliktir. Rauf Denktaş'ı ve yolunu açan Dr. Fazıl Küçük'ü saygıyla anıyoruz' dedi.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Mendeli ise iki lideri 'Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine yön veren, cesur ve fedakâr liderler' olarak tanımlayarak, 'Saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş da anıtın önemine vurgu yaparak, 'Bu anıt, Denktaş ailesinin Beylikdüzü'ne bıraktığı sosyal hafızanın simgesidir. İki büyük lideri vefat yıldönümlerinde anmak, mücadelelerini ve miraslarını yaşatmak anlamına geliyor' dedi.

Tören, katılımcıların anıt önünde saygı duruşu ve çelenk sunumuyla sona erdi.