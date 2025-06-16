İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Babalar Günü için ilçede bir dizi etkinlik düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Etkinlikler kapsamında bazı babalar çocuklarıyla birlikte ormanda kamp yaparken, bazıları da anne ve çocuk merkezlerindeki eğitici öğretici oyunlarda vakit geçirdi.

Toplumu bir arada tutan ailevi ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla merkezler açan ve etkinlikler düzenleyen Beylikdüzü Belediyesi, bu yıl da Babalar Günü’ne özel “Baba-Çocuk Kampı” düzenledi. Dereağzı Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Parkı’ndaki etkinlikte, Anadolu İzcilik Federasyonu’nun izci liderlerinden çadır kurmayı, kamp ateşi yakmayı ve kamp kuralları gibi birçok bilgiyi babalarının yanında öğrenen çocuklar, farklı bir hafta sonu deneyimi yaşadılar. Küçük izciler, iki gün boyunca ormanın içinde müzik, çeşitli ikramlar ve aktivitelerle keyifli vakit geçirdiler.

ANNE VE ÇOCUK MERKEZLERİNDEKİ ETKİNLİKLERE RAĞBET BÜYÜKTÜ

Belediye tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ayrıca, Ayten İlgün Harman Anne ve Çocuk Merkezi ile 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezi’nde babalar ve çocukları atölye çalışmalarıyla eğlendiler. Katılımcılardan Mehmet Gönül, “Genelde buraya eşim ve çocuğum birlikte gelirlerdi. Ben işlerim sebebiyle pek vakit ayıramıyordum. Bugün çok eğlenceli geçiyor” derken, bir diğer katılımcı Fatih Gönül ise “Oğlumla vakit geçirmek ayrı bir keyif veriyor. Bize bu imkânı sağladığı için belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.