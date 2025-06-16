Sakarya Büyükşehir Belediyesi “Yaz Seninle Güzel” sloganıyla hazırladığı yaz sezonu etkinlikleri, 4 farklı konserle gençlerin ve müzikseverlerin ilgi odağı olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Yaz Seninle Güzel” sloganıyla gençlerin ve müzikseverlerin yoğun ilgi göstereceği bir etkinlik takvimi hazırladı.

Konserler ve açık hava etkinlikleriyle Sakaryalılar hem doğayla iç içe olacak hem de müzik şöleni yaşayacak.

4 FARKLI İSİM

Kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Fatma Baba ile başlayacak programda, Sakarya’nın tanımış sanatçısı Emir Şamur ve sonra ise Elif Kayacan Millet Bahçesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Final gecesinde ise duygusal şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan İlyas Yalçıntaş, MTB Dünya Şampiyonası sonrasında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde sahneye çıkacak.

İLK KONSER 17 HAZİRAN’DA

Konserler, 17 Haziran Salı saat 20.30’da Millet Bahçesi’nde Fatma Baba’nın sahne performansıyla başlayacak.

KONSER TAKVİMİ İSE ŞÖYLE;

17 Haziran Salı / Fatma Baba / Millet Bahçesi / 20.30

18 Haziran Çarşamba / Emir Şamur / Millet Bahçesi / 20.30

19 Haziran Perşembe / Elif Kayacan / Millet Bahçesi / 20.30

22 Haziran Pazar / İlyas Yalçıntaş / Ayçiçeği Bisiklet Vadisi / 19.00

YAZ AKŞAMLARINI BİRLİKTE YAŞAYALIM

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Haziran ayı boyunca müzikseverleri unutulmaz konserlerle buluşturuyoruz. Türkiye’nin sevilen sanatçılarıyla dolu-dolu bir program hazırladık. Tüm hemşehrilerimizi, sevdikleriyle birlikte bu eşsiz müzik şölenine davet ediyoruz.” denildi.