İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna düzenlediği 'Atatürk Kupası Voleybol Turnuvası'başladı.

14 - 31 Ekim tarihleri arasında Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi'nde oynanacak karşılaşmalarda, 18 yaş üstü kadın /erkek karma sporculardan oluşan toplamda 19 takım mücadele edecek. İlçe halkına açık olan müsabakaları isteyen tüm sporseverler de takip edebilecek.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu, 'Uzunca bir süredir bedenen aramızda bulunamayan ama fikren ve ruhen her daim yanımızda olan, bize verdiği gücü yüreklerimizde hissettiğimiz Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'ın selam ve saygılarını iletmek istiyorum. Sanatıyla sporuyla her türlü özgürlüğüyle bir Beylikdüzü klasiğini yaşıyoruz. Beylikdüzüsporcusu ve izleyicisiyle farkını gösteriyor. Biz de buna ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Turnuva boyunca mücadele edecek bütün sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım hak eden kazanır. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.