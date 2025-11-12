İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, 'Afet Yönetiminde Kapsayıcı Yaklaşımlar: Kadın ve Çocuk Odağı Paneli' düzenledi. Alanında uzman isimlerin katıldığı panelde tüm afet süreçlerinde; psikolojik destek, çocukların korunması, sosyal hizmet müdahaleleri ve toplumsal cinsiyet bakış açısı gibi konular ele alındı.

İSTANBUL (İGFA) - Afet yönetimi konusunda farkındalık yaratan etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen Beylikdüzü Belediyesi, 'Afet Yönetiminde Kapsayıcı Yaklaşımlar: Kadın ve Çocuk Odağı Paneli' düzenledi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe; Prof. Dr. Nilgün Okay, Uzman Psikolog Yeşim Yılan, Psikolog Yeşim Güldal, Sosyal Hizmetler ve Afet Kriz Direktörü Ercüment Arabacı konuşmacı olarak katıldı.

Panelde; afet sonrasında kadın ve çocukların ihtiyaçlarını önceleyen, kapsayıcı afet yönetim anlayışı masaya yatırıldı. Psikolojik destek süreçleri, çocukların korunması, sosyal hizmet müdahaleleri ve toplumsal cinsiyet bakış açısının afet yönetimine entegrasyonu gibi konular uzmanlarca değerlendirildi.

'BEYLİKDÜZÜ'NDE DAYANIKLILIĞI KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN SESİNİ GÜÇLENDİREREK İNŞA EDECEĞİZ'

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, panel öncesi yaptığı konuşmada afet yönetiminin yalnızca teknik süreçlerden ibaret olmadığını, insan hayatı ve toplumsal dayanıklılığın merkezde olduğunu vurguladı.

Turan, kadınların ve çocukların afetlerden daha fazla etkilendiğini ancak kadınların aynı zamanda toplumsal dayanıklılığın taşıyıcıları olduğunu belirterek, 'Kadınların bilgi, deneyim ve sosyal dayanışma gücünü sürecin merkezine almak insani bir gereklilik ve en etkili yöntemdir' dedi.