Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 askerin şehit olduğu Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili 46 kişilik kaza-kırım inceleme ekibinin bölgede bulunduğunu, uçağın kara kutusuna ulaşıldığı ve incelemelerin başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin 19'unun naaşına ulaşıldığını, son naaşı arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümü kutlamaları için Azerbaycan'da bulunan birliği taşıyan C130 tipi kargo uçağının dönüş yolunda düştüğünü belirterek, 'Elim hadisede maalesef 20 vatan evladımızı şehit verdik. İsimlerini kalbimizin en müstesna köşesine yazdığımız kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Cenab-ı Allah şehitlerimizin makamlarını ali, mekânlarını cennet eylesin.' ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Olayın haberini alır almaz Milli Savunma Bakanımızın yanı sıra İçişleri ve Dışişleri Bakanlarımız muhataplarıyla temas kurdular. Gürcistan makamlarıyla işbirliği içinde İHA'larımızı bölgeye yönlendirdik. Aynı gün akşam saatlerinde uçağın enkazına ulaşıldı.' dedi.

46 KİŞİLİK KAZA-KIRIM EKİBİ BÖLGEDE

46 kişilik kaza-kırım inceleme ekibinin bölgeye gönderildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uçağımızın kara kutusuna ulaşılmış ve incelemeler başlamıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, son naaşı arama çalışmalarımız devam ediyor.' bilgisini paylaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Kobahidze ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle birlikte Gürcistan ve Azerbaycan'ın tüm imkânları da kahramanlarımız için seferber edilmiştir. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi kirliliğine karşı vatandaşları da uyararak, 'Milletimizden yalanlara, manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Böyle bir acıyı istismar edecek kadar alçalanlara prim verilmemelidir.' dedi.