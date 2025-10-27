İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle bu yıl 6'ncısını düzenlediği '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Ata'ya Saygı Kupası Satranç Turnuvası' sona erdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle bu yıl 6.sı düzenlenen '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Ata'ya Saygı Kupası Satranç Turnuvası' tamamlandı.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen ve iki gün süren turnuvada, Türkiye'nin 11 farklı ilinden katılım sağlayan 360 sporcu hamlelerini konuşturdu. 7-12 yaş arası sporcuların katıldığı ve 6 farklı kategoride altı turun oynandığı turnuva ödül töreniyle sona erdi. Heyecan dolu müsabakaların ardından dereceye giren minik sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

'BU TURNUVA CUMHURİYET'İN IŞIĞINI SATRANÇ TAŞLARIYLA YAYMANIZI SAĞLAYACAK'

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer turnuvanın açılış konuşmasında, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 102.yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum.

Cumhuriyetimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aziz milletimizin bağımsızlık aşkı ve fedakârlığı ile kurulmuş bir eserdir. Bugün burada özgürlük, eşitlik ve aydınlık bir geleceğin mimari Ulu Önderimizin ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Bu turnuva sizlere hem rekabet hem de dostluk fırsatı sunarken Cumhuriyet'in ışığını satranç taşlarıyla yaymanızı sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ata'mıza minnetle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun ' ifadelerine yer verdi.