İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), 2024 yılında iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirerek ilçedeki istihdam sorununa önemli katkılar sağladıİSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), 2024 yılında iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirerek ilçedeki istihdam sorununa önemli katkılar sağladı.

BEYKAM, yıl boyunca 25 bin 604 kişiyi çeşitli pozisyonlara yönlendirerek 182 kişinin istihdama kazandırılmasına öncülük etti.

İşverenler ve iş arayanları bir araya getirerek ilçedeki işsizliğin giderilmesine büyük ölçüde katkı sunan Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM) 2024 yılında, 25 bin 604 kişiyi ilgili pozisyonlara yönlendirerek 182 kişinin bir işe yerleşmesini sağladı.

İstihdam süreçlerini hızlandırmak ve geniş bir aday havuzu oluşturmak amacıyla BEYKAM, 2024 yılında 5 toplu mülakat düzenledi. Farklı sektörlerdeki firmalarla iş birliği yapılarak gerçekleştirilen bu mülakatlar, adayların yeteneklerini sergileyebileceği etkili platformlar sundu. Mülakat süreçlerinde, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, üniversitelerin kariyer ofisleri ve meslek liseleri ile koordinasyon sağlandı. Adaylar, BEYKAM portalına kaydedilerek özel sektörün iş ilanlarına yönlendirildi.

Öte yandan BEYKAM, işverenlerle iş birliğini güçlendirmek ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla 2024 yılında birçok ziyaret gerçekleştirdi ve bölgedeki eğitim ile istihdam odaklı etkinliklere aktif olarak katıldı. Bu çalışmalar, iş arayanlar ile işverenleri buluşturarak toplumsal faydaya yönelik projeleri desteklemeyi hedefledi.