İstanbul Bakırköy Belediyesi, ilçe genelindeki parkları yepyeni bir görünüme kavuşturmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Bu kapsamda; Turkuaz, Açelya – Begonya, Kardelen ve Özhan Canaydın parklarında gerçekleştirilen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla vatandaşlar daha konforlu alanlarla buluşturuldu. Yenilenen parklara giderek incelemelerde bulunan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, park ve bahçe çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizdi.

Vatandaşların bolca vakit geçirdiği parklar, Bakırköy Belediyesi tarafından özenle yenileniyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Turkuaz, Açelya – Begonya, Kardelen ve Özhan Canaydın parklarında gerçekleştirdiği bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla vatandaşları daha konforlu alanlarla bir araya getirdi. Çalışmalar kapsamında, parklardaki basket sahaları, çocuk oyun alanları, fitness aletleri ve oturma grupları baştan sona yenilenmiş halleriyle vatandaşların kullanımına sunuldu. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, daha önce gezerek yenilenmesi için talimat verdiği parkların son halini inceledi.

“AMACIMIZ, HER MAHALLELİMİZİN KENDİNE AİT, GÜVENLİ VE MODERN BİR PARKI OLMASIDIR”

Yenilenen parkları gözlemleyen Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, vatandaşlarımızın huzurla vakit geçirebileceği alanlar oluşturmayı önemsiyoruz. Bu nedenle parklarımızı yenileyerek daha yeşil, modern ve erişilebilir hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak herkesin kullanabileceği sosyal alanlar oluşturuyor, Bakırköy’ü daha yaşanabilir kılmak için yeşil alanlarımızı çoğaltmaya devam ediyoruz. Amacımız, her mahallelimizin kendine ait, güvenli ve modern bir parkı olmasıdır” dedi.