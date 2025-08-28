Bakırköy’de “Hızlı Tarama Testi” çalışmaları sonucunda riskli olduğu tespit edilen binalarda karot alma süreci başladı. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Kartaltepe Mahallesi’nde hızlı tarama testi sayesinde risk grubunda değerlendirilen bir binada gerçekleştirilen karot alma çalışmalarına katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy’de riskli yapıların belirlenmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bakırköy Belediyesi ekipleri ortak çalışma yürütüyor.

İBB’nin Hızlı Tarama testleri sonucunda riskli olduğu öngörülen D ve E sınıfı binalarda, Bakırköy Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekipleri tarafından karot örnekleri alınıyor. Alınan örnekler, Bakanlık tarafından lisans verilmiş firma ve kuruluşlarca incelenerek ARAAD sistemine yükleniyor. Bu süreç sonunda binaların risk durumu Bakırköy Belediyesi tarafından değerlendiriliyor ve dönüşüm süreci için adım atılıyor.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Kartaltepe Mahallesi’nde hızlı tarama testi sayesinde risk grubunda değerlendirilen bir binada gerçekleştirilen karot alma çalışmalarına katıldı. Süreci yerinde takip eden Başkan Ovalıoğlu, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, “Bakırköy’ün geleceğini güvenle inşa ediyoruz. Kentsel dönüşüm sadece binaları değil, yaşamlarımızı da dönüştürüyor” ifadelerini kullandı.

“ADA BAZLI DÖNÜŞÜM”

Bakırköy’de deprem riski taşıyan 201 bina için karot alımı başladığını belirten Başkan Ovalıoğlu, riskli yapı tespit edilen binalar için parsel bazlı değil, ada bazlı kentsel dönüşümün devreye gireceğini vurguladı. “Bakırköy yenileniyor” diyerek başlatılan çalışmada, vatandaşların Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü danışma ofisleri ve mobil araçlar aracılığıyla bilgilendirildiğini kaydetti.

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan, karot alımının binanın dayanıklılığına zarar verip vermediği sorusuna da Ovalıoğlu, "Karot alımında sadece beton bloktan küçük çaplı parçalar çıkarılıyor. Demir donatılara kesinlikle zarar verilmiyor. Koca bir binada bu işlem dayanıklılığı bozmaz. Asıl risk, E sınıfı tespit edilmiş binalarda yaşamaya devam etmektir" yanıtını verdi.