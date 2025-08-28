Millî Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nün 103’üncü yıl dönümünü kutladı. Ankara’da geçit töreni, 24 limanda gemi ziyaretleri, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşları ile bando konserleri düzenlenecek.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı, Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nün 103’üncü yıl dönümü kutlamalarına ilişkin detayları paylaştı.

Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ebedî Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anarak, tüm halkı Zafer Bayramı coşkusunu paylaşmaya davet etti.

Kutlamalar kapsamında:Ankara’da geçit töreni düzenlenecek.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1960995082456137885

Deniz Kuvvetleri, 24 gemiyle 24 limanda halka açık liman ziyaretleri gerçekleştirecek.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 26-27 Ağustos’ta Afyonkarahisar, Manisa ve Konya’da selamlama/gösteri uçuşları yaptı. 30 Ağustos’ta Anıtkabir’de SOLOTÜRK, Kütahya’da Türk Yıldızları uçuş gerçekleştirecek; Eskişehir, Manisa, Konya, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Mersin’de muharip uçak geçişleri yapılacak.

Bando konserleri, 26 Ağustos-9 Eylül arasında çeşitli illerde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devam edecek. Afyonkarahisar ve Dumlupınar’da Mehteran Birlik Komutanlığı ile Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, Kosova’da Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu, 30 Ağustos’ta Ankara’da karma bando, 31 Ağustos’ta İstanbul’da TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Mehteran Birlik Komutanlığı konser verecek.

Askerî müzeler, 30 Ağustos’ta ücretsiz ziyaret edilebilecek.