Bakırköy Belediyesi, öğrencilerin temiz ve hijyenik bir alanda eğitim alabilmeleri için ilçe genelindeki okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırladı. Yeni dönemin yaklaşması ile birlikte çalışmalara başlayan belediye ekipleri, okulları boyayıp temizleyerek yepyeni ve pırıl pırıl bir hale getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından öğrencilerin temiz ve sağlıklı bir alanda eğitim alabilmeleri için çalışmalarını artıran Bakırköy Belediyesi, okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırladı.

Yaz tatilinin bitmesine ve yeni dönemin başlamasına az bir zaman kala harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve liseleri boyayarak yepyeni bir görünüme kavuştururken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise okulların camları, sıraları ve yerlerini titizlikle süpürüp silerek tertemiz etti.

8 Eylül Pazartesi günü dönemin ilk zilinin çalacağı okullar, pırıl pırıl haliyle geleceğin teminatı öğrencileri ve öğretmenleri bekliyor.